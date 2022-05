Novi sklic DZ oblikoval še tri parlamentarna delovna telesa

Ljubljana, 13. maja - Državni zbor je ob zaključku današnje ustanovne seje, na kateri so poslanci potrdili svoje mandate in izvolili predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, oblikoval še tri delovna telesa ter imenoval njihova vodstva. Zaenkrat so ustanovljeni odbor za zunanjo politiko, odbor za evropske zadeve ter začasni skupni odbor.