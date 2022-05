Trije državni sekretarji izgubili funkcijo zaradi zasedbe poslanskih mest

Ljubljana, 13. maja - Vladi je potekel mandat, vendar bo do imenovanja nove opravljala tekoče posle, kar ji zagotavlja ustava. Funkcije so medtem izgubili državni sekretarji Žan Mahnič, Jelka Godec in Janez Žakelj, saj so nastopili poslanski mandat. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob napoveduje oblikovanje nove vlade do 3. junija.