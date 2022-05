Vlada povečala dovoljeno število zaposlenih v državni upravi

Ljubljana, 13. maja - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je danes sprejela skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2022 in 2023. Z njim je dovoljeno število zaposlenih v državni upravi povečala za 69. Za letos in prihodnje leto pa je predvidela tudi minimalne kvote zaposlitev vrhunskih športnikov in trenerjev, so sporočili iz urada za komuniciranje.