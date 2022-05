Deveti sklic DZ na čelu s prvo predsednico na ustanovni seji začel delo

pripravilo uredništvo za notranjo politiko

Ljubljana, 13. maja - Na ustanovni seji so se sestali novoizvoljeni poslanci, ki so potrdili svoje mandate in začeli delo 9. sklica DZ. Za predsednico so izvolili Urško Klakočar Zupančič, ki je s tem prva ženska na tej funkciji. Dogajanje ob seji je zaznamovala vložitev več deset zakonskih predlogov SDS in NSi, ki predlagata tudi spremembe medijske zakonodaje.