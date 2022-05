Na gorenjski avtocesti pri Kranju odstranili posledice prometne nesreče

Kranj, 13. maja - Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Jesenicam. V trčenju kombiniranega in tovornega vozila je bil lažje poškodovan voznik kombija. Sledil je nalet treh osebnih vozil, v katerem sta bili lažje poškodovani dve osebi, težje pa ena, so sporočili iz PU Kranj.