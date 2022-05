EU z ukrepi za krepitev kibernetske varnosti in odpornosti

Bruselj, 13. maja - Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice, sta se danes dogovorila o ukrepih za krepitev kibernetske varnosti in odpornosti v EU. Dogovor se nanaša na novo direktivo o varnosti omrežij in informacijskih sistemov, katere cilj je odpraviti razlike v izvajanju ukrepov za kibernetsko varnost v posameznih članicah EU.