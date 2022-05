Vreme: Spremenljivo oblačno s padavinami

Ponoči bodo padavine prehodno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in predvsem v zahodni polovici Slovenije posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bo predvsem v hribih nastala kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, več oblačnosti bo v zahodnih krajih. Popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Hladna fronta bo od severa proti večeru dosegla naše kraje. Za njo bo k nam začel dotekati nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem v krajih zahodno tudi z nevihtami.