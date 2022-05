Cigler Kralj v poslanici ob dnevu družin poudaril ukrepe ministrstva za pomoč družinam

Ljubljana, 13. maja - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Janez Cigler Kralj je v poslanici ob mednarodnem dnevu družin, ki bo 15. maja, družinam čestital in poudaril ukrepe, ki so jih na ministrstvu sprejeli za pomoč družinam. Še posebej je izpostavil pomoč v času covida-19, med njimi solidarnostni dodatek.