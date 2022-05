Newyorške borze uvodoma nad gladino

New York, 13. maja - Tečaji vrednostnih papirjev na newyorških borzah se v začetku današnjega trgovanja zvišujejo. Po težkem tednu, ki so ga zaznamovali padci, vlagatelji iščejo ugodne nakupne priložnosti, kar je pretehtalo nad skrbmi glede inflacije in vojne v Ukrajini, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.