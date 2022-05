Evropska komisija s pomočjo ženskam v Ukrajini na področju reproduktivnega zdravja

Bruselj, 13. maja - Evropska komisija in Sklad ZN za prebivalstvo (UNFPA) bosta sodelovala pri zagotavljanju takojšnje podpore ženskam in dekletom v Ukrajini, vključno s tistimi, ki so preživele spolno nasilje v ruski invaziji na to državo. Komisija bo namenila 1,5 milijona evrov za podporo projektu sklada na področju spolnega in reproduktivnega zdravja.