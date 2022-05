SDS in NSi vložili več deset zakonskih predlogov, tudi spremembe medijske zakonodaje

Ljubljana, 13. maja - V SDS in NSi so takoj po potrditvi poslanskih mandatov novega sklica DZ v parlamentarni postopek vložili okoli 30 predlogov zakonov, med drugim predlog sprememb zakonov o medijih, o RTV in o STA, pa tudi o tožilstvu in odvetništvu in številne druge. Začasni vodja poslancev SDS Danijel Krivec zatrjuje, da gre predvsem za "manjše popravke".