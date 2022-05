Na Fernetičih iz poškodovane cevi uhajal plin

Sežana, 13. maja - Policijo so okoli 10. ure obvestili, da so na gradbišču za bencinskim servisom na Fernetičih poškodovali plinsko cev, zaradi česar je plin pričel uhajati v okolico. Policisti so zavarovali okolico, zaprli ceste ter iz bližnjega objekta evakuirali ljudi. Gasilci so na kraju nemudoma zaprli ventile za plin, stanje pa se je že normaliziralo.