Lani priredili precej manj medu

Ljubljana, 14. maja - V Sloveniji so lani v primerjavi s predlani priredili manj perutninskega mesa in medu ter več govejega, prašičjega, ovčjega in kozjega mesa ter mleka in kokošjih jajc. Najbolj se je zmanjšal pridelek medu, ki je upadel za skoraj 85 odstotkov, povečala pa prireja prašičev, in sicer za 7,6 odstotka, je ugotovil statistični urad.