Združenje bolnikov z limfomom s številnimi projekti v zadnjih 15 letih premikalo meje zdravstvene oskrbe

Ljubljana, 13. maja - Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L & L, danes praznuje 15 let zagovorništva bolnikov s krvnimi raki. Ob tej priložnosti so na jubilejnem novinarskem srečanju predstavili najpomembnejše dosežke združenja in med temi omenili sodoben klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana, ki je bolnikom na voljo od leta 2014.