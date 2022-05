Domen Kos: Vabilo Šarca in Bratuškove v prihodnjo vlado je Golobova strateška poteza

Ljubljana, 13. maja - Najverjetnejši novi mandatar Robert Golob je naredil pomembno strateško potezo, ko je nekdanja premierja, Alenko Bratušek in Marjana Šarca, povabil v vlado. S tem bo izkoristil kadrovske izkušnje obeh in njunih ekip ter sprostil prostor za politično združevanje, ki so ga stranke že napovedale, meni direktor IPM skupine Domen Kos.