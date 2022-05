V bodoči opoziciji negativno presenečeni nad večanjem števila ministrstev

Ljubljana, 13. maja - V SDS so povečanje števila ministrstev, ki ga načrtuje bodoča vladna koalicija, označili za "negativno presenečenje". Tudi po mnenju NSi to ni pravi odgovor na izzive tega časa. Glede ministrskih kandidatov Strokovnost pa v SDS menijo, da pri njihovi izbiri strokovnost ni bila na prvem mestu, v NSi pa so presenečeni nad izbiro Šarca in Bratuškove.