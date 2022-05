Občina Ljutomer si od turizma veliko obeta

Ljutomer, 14. maja - Občina Ljutomer kot nosilka bronastega znaka doživi zeleno Slovenijo si od turizma veliko obeta. Vzpostavlja ponudbo trajnostnega zelenega turizma, postaja ekološko ozaveščena pokrajina za sprostitev in aktivni oddih, doživljanje kulture in tradicije, raziskovanje podeželja, uživanje ob vinih in pristni kulinariki ter prleškem gostoljubju.