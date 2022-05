Kanadski telovadci prekinili molk o zlorabah in "strupeni kulturi"

Montreal, 13. maja - Kanadske telovadke in telovadci so postali zadnji v vrsti kolegov po svetu z razkritjem spolnih zlorab vodilnih v njihovem športu. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so se odločili za tožbo, da bi obsodili "strupeno" kulturo fizičnih, spolnih in psiholoških zlorab strokovnega štaba.