Čez mesec dni na Koroško prihajajo najboljši gorski kolesarji serije enduro

Prevalje, 15. maja - Potem ko so se Korošci leta 2018 prvič izkazali z organizacijo tekem svetovne serije enduro v gorskem kolesarjenju, se v tem času intenzivno pripravljajo na vnovičen takšen podvig. Tekme bodo na Koroškem, v Avstriji in Sloveniji, potekale med 16. in 19. junijem, na njih pa pričakujejo več kot 700 najboljših gorskih kolesarjev z vsega sveta.