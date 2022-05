V Portorožu mednarodna konferenca o dediščini in turizmu

Portorož, 15. maja - V Portorožu se bo od danes do petka odvijala mednarodna znanstvena konferenca Unescove mreže UNITWIN na temo Kultura, turizem in razvoj. Na konferenci bodo predstavili prispevke o območjih svetovne dediščine v spreminjajočem se svetu, turističnih inovacijah in trajnostnem razvoju.