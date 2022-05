Godalni kvartet Noreia slavil na tekmovanju komorne glasbe

Lena Kolter, ki je tudi vidnejša članica Kluba slovenskih študentk in študentov na avstrijskem Koroškem, in Alma Portič na violini ter Anna Bednarchuk na violi in Jana Thomaschütz na violončelu so svojo glasbeno pot kot godalni kvartet Noreia začele pred letom dni. Na tokratnem tekmovanju so strokovno žirijo in občinstvu navdušile z izjemnim programom sodobnim skladateljic, je na spletni strani poročala avstrijska televizija ORF.

Vse članice kvarteta študirajo na Privatni univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu. Lena Kolter je lani za tednik koroških Slovencev Novice povedala, da so glasbenice hotele sestaviti in pripraviti svoj koncert, na katerem bi igrale samo dela skladateljic. "V klasiki so znani predvsem skladatelji. Kvarteti ponavadi igrajo standardni repertoar. Hotele smo dati oder fascinantnim skladateljicam, ki niso tako znane in so komponirale res zanimive stvari," je takrat še povedala.

Tekmovanje komorne glasbe Artedea arena sta pripravila omenjena celovška univerza ter Lions club ARTecon.

Na tekmovanju je nastopilo predhodno izbranih šest najboljših komornih ansamblov, ki so se pomerili v neposredni primerjavi pred občinstvom in strokovno žirijo. Igrali so skladbe iz obdobja baroka, klasike, romantike in nove glasbe. Vsak ansambel je imel na voljo od deset do 15 minut, je objavljeno na spletni strani ARTecona.

Zmagovalke tekmovanja so prejele kipec Artedea in denarno nagrado v višini 2500 evrov.

Prvo tekmovanje Artedea Arena so kot pilotni projekt priredila leta 2019. Tekmovanje je namenjeno mladim glasbenih talentom.