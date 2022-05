Krajem z zasajenimi japonskimi češnjami so se pridružile tudi Domžale

Domžale, 15. maja - Krajem z zasajenimi japonskimi češnjami so se ta teden pridružile tudi Domžale. V Viru pri Domžalah so posadili 85 teh dreves, ki za Japonce nosijo poseben pomen. Zasaditev je znak povezanosti občine z deželo vzhajajočega sonca in dobrih odnosov med Slovenijo in Japonsko. Nasad je donirala skupina Kansai Helios.