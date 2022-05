V soboto predsedstvo SD o koalicijski pogodbi in ministrskih kandidatih

Ljubljana, 13. maja - Predsedstvo SD bo na jutrišnji seji obravnavalo vsebino koalicijske pogodbe, ministrski razrez in ministrske kandidate, je ob robu ustanovne seje DZ dejala predsednica SD Tanja Fajon. Fajonova pričakuje, da bodo vse to na predsedstvu potrdili in tekom vikenda parafirali koalicijsko pogodbo ter predstavili vse ministrske kandidate iz kvote SD.