S kampanjo do manj kostno-mišičnih obolenj zaradi dela

Ljubljana, 15. maja - Kostno-mišična obolenja, ki so velik javnozdravstveni problem in najpogostejša zdravstvena težava, povezana z delom, je z ustreznim ravnanjem mogoče preprečiti ali vsaj omiliti. To je eden glavnih poudarkov kampanje EU za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta.