Javni zavod Mala ulica s številnimi programi in dejavnostmi za starše in otroke

Ljubljana, 13. maja - Ob mednarodnem dnevu družin so v javnem zavodu Mala ulica predstavili programe in aktivnosti, ki jih ponujajo tako staršem kot otrokom. Poleg vrste brezplačnih programov za starše in vsakodnevnih ustvarjalnic za otroke v zavodu med poletnimi počitnicami organizirajo tudi brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda.