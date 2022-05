Pahor na seji DZ: Različnost je velikansko bogastvo, če znamo z njim prav ravnati

Ljubljana, 13. maja - Predsednik republike Borut Pahor je na ustanovni seji DZ nagovoril novoizvoljene poslance. "Zaupana nam je skrb za mir in varnost, blaginjo in ugled Slovenije v svetu. O tem, kako to doseči, imamo, tako kot ljudje, ki jih predstavljamo, različna stališča in poglede. Ta različnost je velikansko bogastvo, če znamo z njim prav ravnati," je dejal.