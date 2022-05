SBI TOP uvodoma poskočil za skoraj 1,5 odstotka

Ljubljana, 13. maja - Ljubljanska borza je današnje trgovanje začela s pozitivnim predznakom. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 1,45 odstotka, pri čemer so najbolj poskočile delnice Luke Koper, za skoraj štiri odstotke, in Krke, za skoraj tri odstotke. V prvi kotaciji izgubljajo le delnice NLB, ki so nekaj več kot pol odstotka pod izhodiščem.