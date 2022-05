Ljubljana, 13. maja - V sklopu Nemškega cikla gledališkega Kolektiva Beton Ltd. v odstopu bo v danes namesto koncerta Mahlzeit istoimenski glasbeni družabni dogodek, ko bo mogoče prisluhniti glasbenemu albumu Beton Ltd. Mahlzeit. Današnji dogodek bo tudi priložnost za srečanje in pravi Mahlzeit (malico), obljubljajo v zavodu Bunker.