NIJZ po požaru v Melaminu občanom svetuje previdnost pri uživajo vrtnin

Ljubljana, 13. maja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je po četrtkovem požaru v kočevski kemični tovarni Melamin objavil nadaljnja priporočila okoliškim prebivalcem. Med drug priporočajo, da vrtnine, ki so že primerne za uživanje, na območjih, ki so bila izpostavljena dimu in sajam, zavržejo, ker bi bile lahko onesnažene.