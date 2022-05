Ljubljana, 13. maja - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, direktor Melamina Srečko Štefanič in kočevski župan Vladimir Prebilič bodo ob 14.45 pred vhodom v podjetje na Tomšičevi 9 v Kočevju dali izjavo za medije po srečanju, na katerem bodo spregovorili o stanju in oceni škode ter možnostih pomoči države podjetju in zaposlenim, so sporočili z ministrstva.