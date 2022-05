Za predsednika Združenja novinarjev in publicistov znova izvoljen Matevž Tomšič

Ljubljana, 13. maja - Na četrtkovem letnem občnem zboru Združenja novinarjev in publicistov (ZNP) so člani za predsednika soglasno izvolili publicista Matevža Tomšiča, za podpredsednika pa novinarja Jožeta Možino. Oba bosta mandat nastopila že drugič. Drugi podpredsednik je postal novinar Tino Mamić, so v sporočilu za javnost zapisali pri ZNP.