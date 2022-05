Deveti sklic DZ začel delo

Ljubljana, 13. maja - Poslanci devetega sklica DZ so na današnji ustanovni seji, ki jo vodi najstarejši poslanec Miroslav Gregorič, začeli delo. Uvodoma so imenovali mandatno-volilno komisijo, ki se bo sedaj sestala in preverila, ali vsi poslanci izpolnjujejo pogoje za potrditev mandatov. O potrditvi mandatov bo nato odločal DZ, s čimer bo novi sklic ustanovljen.