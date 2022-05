Iz Pridnestrja poročajo o novih incidentih

Tiraspol, 13. maja - Oblasti v samooklicani proruski Pridnestrski republiki na vzhodu Moldavije so danes poročale o dveh poskusih napada na infrastrukturo v Tiraspolu. V obeh incidentih so neznanci odvrgli molotovke in sicer na skladišče nafte in urad za nabornike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.