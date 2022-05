Šrajbarskemu turnu v Leskovcu pri Krškem se obeta prenova

Ljubljana/Krško, 13. maja - Vlada je na četrtkovi seji v veljavni načrt razvojnih programov med letoma 2022 in 2025 uvrstila projekt sanacije in rekonstrukcije strehe ter stropov nad prvim nadstropjem gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem. Kot so ocenili, je projekt skupaj z davkom vreden nekaj manj 970.000 evrov, je sporočilo ministrstvo za kulturo.