Skulpturi Degasa in Picassa v New Yorku za rekordno ceno

New York, 13. maja - Skulpturo francoskega umetnika Edgarja Degasa so v četrtek pri avkcijski hiši Christie's v New Yorku prodali za 41,6 milijona ameriških dolarjev, kar je najvišji znesek, ki je bil plačan na dražbi za kakšno od Degasovih del. Za rekordno ceno so prodali tudi bron španskega umetnika Pabla Picassa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.