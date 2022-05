Vreme: Dopoldne sončno, popoldne bodo notranjost države od severa zajele plohe in nevihte

Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo sončno, v nedeljo zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo predvsem v hribih nastale posamezne plohe ali kakšna nevihta.

Vremenska slika: Hladna fronta se zadržuje nad Alpami in srednjo Evropo in bo proti večeru dosegla naše kraje. Pred njo od zahoda k nam doteka topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo pooblačitev s plohami in nevihtami iznad območja Alp postopno širila proti jugu. V krajih zahodno in južno od nas bo večji del dneva sončno in toplo. V soboto bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, popoldne predvsem v krajih zahodno in severno tudi s plohami in nevihtami.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno naraščala. V drugi polovici petka in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.