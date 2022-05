Direktor Ukrinforma Harčenko za STA: Dezinformacije so težava

Sarajevo, 15. maja - Vojna v Ukrajini je tudi spopad z rusko propagando in dezinformacijami. To je velik problem, je za STA ob robu zasedanja generalne skupščine Eana, ki je konec tedna v Sarajevu potrdila in za nedoločen čas podaljšala suspenz ruske tiskovne agencije Tass, povedal generalni direktor ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform Oleksandr Harčenko.