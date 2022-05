Člani novinarskih sindikatov RTVS za opozorilno stavko

Ljubljana, 12. maja - Člani Koordinacije novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so se izrekli za enodnevno opozorilno stavko, kažejo rezultati dvodnevnega glasovanja, ki so sicer še neuradni. Stavko je podprlo 96 odstotkov tistih, ki so se o njej izrekli. Stavka naj bi bila 23. maja.