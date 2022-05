Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 93:82 (26:23, 53:48, 71:63)

Beograd, 12. maja - Košarkarji Cedevite Olimpije so na prvi polfinalni tekmi lige Aba v Beogradu izgubili proti Crveni zvezdi z 82:93 (23:26, 48:53, 63:71) in v seriji na dve dobljeni tekmi zaostajajo z 0:1. Ljubljančani so zaostajali vso tekmo, izkazali se niso ne v napadu ne v obrambi, za presenečenje niso imeli nobene možnosti.