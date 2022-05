Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 5.)

Ljubljana, 12. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o eksploziji v kemični tovarni Melamin v Kočevju, v kateri je bilo poškodovanih šest zaposlenih, od tega dva huje, za štiri ali pet oseb, ki so pogrešane pa po besedah direktorja podjetja Srečka Štefaniča najverjetneje ni več upanja. Agencije so poročale tudi o hitrem oblikovanju prihodnje vlade.