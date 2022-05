Sklenilo se bo 54. mednarodno blejsko srečanje pisateljev

Bled/Ljubljana, 13. maja - S festivalom Obrazi miru, ki bo potekal v Kropi, na Bledu, v Kranju in Ljubljani, se bo danes sklenilo 54. mednarodno srečanje pisateljev. Srečanje je potekalo v hibridni obliki, posvetili pa so ga aktualnim tematikam, kot sta vojna v Ukrajini in covid-19.