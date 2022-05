Đoković in Swiatkova v četrtfinalu Rima

Rim, 12. maja - Prva nosilca in igralca sveta sta na teniškem turnirju v Rimu brez posebnih težav napredovala v četrtfinale. Srb Novak Đoković je v moški konkurenci v 3. krogu s 6:2 in 6:2 odpravil Švicarja Stana Wawrinko, Poljakinja Iga Swiatek pa je v ženski konkurenci izločila Belorusinjo Viktorijo Azarenka s 6:4 in 6:1.