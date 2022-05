Organi Gibanja Svoboda potrdili koalicijsko pogodbo

Ljubljana, 12. maja - Organi stranke Gibanje Svoboda so danes soglasno potrdili koalicijsko pogodbo, protokole, ministrski razrez in tudi imena ministrskih kandidatov. Parafiranje koalicijske pogodbe je pričakovati v soboto, imena vseh kandidatov za minister pa v ponedeljek, je dejal Golob. Gibanje Svoboda bo začelo tudi pospešen postopek združevanja s SAB in LMŠ.