Demaru še druga zaporedna zmaga na Giru

Catanzaro, 12. maja - Francoski kolesar Arnaud Demare (Groupama FDJ) je po peti dobil še šesto etapo kolesarske dirke po Italiji, od Palmija do Scalee, dolgo 192 kilometrov. Tudi to je odločil sprint glavnine, v kateri pa so bili za razliko od dneva prej v Messini prav vsi najboljši sprinterski specialisti.