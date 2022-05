V Kristan vrhu odprli učni čebelnjak Prva čebela

Šmarje pri Jelšah, 12. maja - Pri osnovni šoli v Kristan vrhu so danes odprli učni čebelnjak Prva čebela. Kot je ob tej priložnosti povedala izvršna direktorica Prve osebne zavarovalnice Nataša Hajdinjak, so doslej s čebelnjaki opremili 11 osnovnih in eno srednjo šolo. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je ob tem spomnil, da smo Slovenci narod čebelarjev.