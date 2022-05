Izmenjava pisem predsednikov ob 30. obletnici diplomatskih odnosov med Kitajsko in Slovenijo

Ljubljana, 12. maja - Ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Kitajsko je kitajski predsednik Ši Džinping poslal slovenskemu predsedniku čestitko z najboljšimi željami za prihodnost, predsednik Pahor pa je zapisal, da se lahko s ponosom in zadovoljstvom ozremo na doseženo, so danes sporočili iz urada predsednika republike.