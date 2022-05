Neparlamentarne stranke s pobudo za spremembo volilne zakonodaje

Ljubljana, 12. maja - V Koordinaciji neparlamentarnih strank in list (KNSL) so opravili oceno poteka volilne kampanje. Predstavili so tudi pobudo za spremembo zakona o referendumski in volilni kampanji, ki jo bodo posredovali novoizvoljenemu parlamentu. Osrednja naloga KNSL v bodoče pa bo zagotovitev enakopravnosti list in kandidatov v volilni kampanji.