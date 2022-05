Skupno raziskovalno središče objavilo javni razpis za pripravnike na področju znanosti

Ljubljana, 12. maja - Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) je 2. maja objavilo drugi javni razpis za pripravnike, s katerim nameravajo ponuditi možnost pripravništev nedavnim diplomantkam in diplomantom z izkušnjami in željo po delu na področju znanosti, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.