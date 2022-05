Tudi v Postojni posadili japonske češnje

Postojna, 12. maja - V novem delu mestnega parka v središču Postojne so danes zasadili japonske češnje. Posajena drevesa so znak sodelovanja med Občino Postojna in veleposlaništvom Japonske v Sloveniji. Pred tem so drevorede japonskih češenj v zadnjih mesecih posadili že v Grosupljem, Lendavi in Kočevju.