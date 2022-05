V upravah 56 državnih in borznih podjetij 23-odstotna zastopanost žensk

Ljubljana, 15. maja - V vodstvu 56 državnih in borznih podjetij, ki jih v okviru pobude 40/33/2026 spremljata Združenje nadzornikov Slovenije in družba Deloitte Slovenija, je konec aprila cilje v zvezi s spolno uravnoteženostjo dosegalo 30 odstotkov družb. V povprečju so zabeležila dobrih 23 odstotkov žensk v upravah in 26 odstotkov v nadzornih svetih.